МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Интерес граждан к покупке золота в настоящее время стабильный, к концу года прогнозируется умеренный рост спроса на него, при этом дефицита слитков в стране не наблюдается, заявили РИА Новости в пресс-службе ВТБ, который входит в число лидеров среди банков по продаже драгметалла физлицам. Исследование показало, какие вклады россияне считают наиболее выгодными

"В настоящее время интерес к физическому золоту остается стабильным, при этом мы ожидаем умеренный рост спроса до конца года. Дефицита слитков мы не отмечаем, состоятельные клиенты могут приобрести в отделениях банка золото высшей 999-й пробы весом от 1 килограмма без НДС 20%, произведенное на российских аффинажных заводах", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день портфель золотых слитков, оставленных на хранении в ВТБ, превысил 66 миллиардов рублей. С начала года его объем увеличился на 40%. Это на 20% превышает прогнозные значения банка на весь год.

Всего с момента старта продаж инвестиционного золота в марте прошлого года банк реализовал слитков общей массой 48,2 тонны, по сравнению с началом января продажи в августе выросли в полтора раза. Средний объем покупаемого золота достиг 16 килограммов.

Ранее в сентябре ВТБ также запустил для состоятельных клиентов сервис обратного выкупа золота, которое приобреталось и оставлялось на хранении в банке.