2023-09-19T13:05:36+03:00
2023-09-19T13:05:36+03:00
2023-09-19T13:05:36+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230919/841777522.html
"Тинькофф банк" предупредил клиентов о фейковом приложении
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Появившееся в AppStore приложение, похожее на официальное от "Тинькофф банка" — не имеет отношения к кредитной организации, скачивать его нельзя, сейчас установить настоящее... ПРАЙМ, 19.09.2023
банки, финансы, технологии, новости, россия, приложение тинькофф банк, appstore
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Появившееся в AppStore приложение, похожее на официальное от "Тинькофф банка" — не имеет отношения к кредитной организации, скачивать его нельзя, сейчас установить настоящее приложение на телефон можно с помощью представителя банка, сообщили корреспонденту РИА Новости в поддержке "Тинькофф".
Ранее в магазине приложений для пользователей устройств Apple появилось приложение TBank App. Его можно найти, если в поиске ввести "Тинькофф". Внешне это приложение напоминает официальное.
"То, что сейчас есть в App Store, нельзя скачивать — приложения не имеют отношения к нам", — сообщили в чате поддержки банка.
Сотрудник поддержки добавил, что банк обязательно расскажет о появлении официального приложения в магазине на iOS. А пока приложение банка "поможет установить представитель" кредитной организации, отметили в поддержке.
В начале августа приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений для Android Google Play. Из App Store приложения банка, среди которых также "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф Мобайл", были удалены в марте.
В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.