МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Появившееся в AppStore приложение, похожее на официальное от "Тинькофф банка" — не имеет отношения к кредитной организации, скачивать его нельзя, сейчас установить настоящее приложение на телефон можно с помощью представителя банка, сообщили корреспонденту РИА Новости в поддержке "Тинькофф". В ВТБ рассказали о новых уловках мошенников

Ранее в магазине приложений для пользователей устройств Apple появилось приложение TBank App. Его можно найти, если в поиске ввести "Тинькофф". Внешне это приложение напоминает официальное.

"То, что сейчас есть в App Store, нельзя скачивать — приложения не имеют отношения к нам", — сообщили в чате поддержки банка.

Сотрудник поддержки добавил, что банк обязательно расскажет о появлении официального приложения в магазине на iOS. А пока приложение банка "поможет установить представитель" кредитной организации, отметили в поддержке.

В начале августа приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений для Android Google Play. Из App Store приложения банка, среди которых также "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф Мобайл", были удалены в марте.

В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.