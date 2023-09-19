МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. У Швейцарского национального банка нет причин для повышения ставок на предстоящем заседании, считает Мартина Хонеггер-Роман, ведущий портфельный менеджер в Allianz Global Investors. ВВП Швейцарии показал нулевую динамику во втором квартале

"Учитывая низкую инфляцию, сильный франк и замедление экономической активности в стране и в мире, зачем спешить с повышением процентных ставок?", — сказала она.

В середине сентября в котировках на рынке учитывалась более чем 60%-ная вероятность повышения ставок 21 сентября, отмечает эксперт.

"Однако, на наш взгляд, ШНБ займет выжидательную позицию, прежде чем продолжить повышение ставок, особенно учитывая альтернативный вариант, который он может использовать для корректировки курса франка, а именно — сокращение своего баланса", — добила она.