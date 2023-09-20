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Сбербанк повысит ставки по вкладам
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Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, говорится в сообщении банка. Банк России в июле на фоне... ПРАЙМ, 20.09.2023
банки, финансы, новости, сбербанк, ставки по вкладам, ипотека
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, говорится в сообщении банка.
Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых.
В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку — в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.
"В связи с ростом ключевой ставки ЦБ мы не исключаем возможность корректировки ставок по базовым ипотечным программам. Также в ближайшие дни Сбербанк повысит ставки по некоторым вкладам, чтобы сделать наши предложения по депозитам еще более выгодными для наших клиентов", — сообщили в банке.
Сбербанк летом вслед за ЦБ повышал ставки по ипотеке дважды: сначала на 0,8 процентного пункта, а затем на 2 процентных пункта. Одновременно банк повысил и ставки по вкладам. В результате минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка составляет 13,7%, а максимальная доходность по вкладам — 12%.