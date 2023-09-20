МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Телефонный секретарь "Защитник Олег" "Тинькофф банка" сможет отвлекать мошенников и заставлять их "висеть на линии" с помощью роботов, имитирующих разговор с реальным человеком, например, с дедушкой, потерявшим очки, или мамой активного ребенка, сообщили в пресс-службе "Тинькофф". "Тинькофф банк" предупредил клиентов о фейковом приложении

"Тинькофф" запустил фабрику человекоподобных роботов, которые отвлекают мошенников от обмана людей, удерживая их на телефонной линии как можно дольше", — говорится в пресс-релизе банка о новом навыке телефонного секретаря "Защитника Олега".

Когда абоненту поступает звонок с номера мошенника, "секретарь" включает сценарии разговора с персонажами фабрики роботов. Например, в числе персонажей есть "пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать" и "молодая мама, которая пытается справиться с активным ребенком на детской площадке". Роботы реагируют на определенные фразы мошенников и "в зависимости от этого включают нужный сценарий разговора". Они могут что-то переспросить, отвлечься на внешние события, усомниться в честности собеседника и так далее.

Чтобы это реализовать, была создана модель на базе искусственного интеллекта, которая проанализировала более 40 тысяч минут звонков мошенников, скрипты их разговоров, фразы-триггеры, после которых злоумышленники готовы продолжить разговор, и так далее. После этого "с участием экспертов-психологов были разработаны роботы-персонажи, каждый из которых обладает своим характером и специально разработанными речевыми уловками по удержанию мошенника на линии", объяснили в "Тинькофф".

Удержание таким образом мошенника на линии позволяет "снизить число успешных атак на телефонных абонентов, а также оперативно отслеживать и получать новые сценарии мошенничества". "Чем дольше злоумышленник "висит" на линии, тем меньшее число потенциальных жертв он успевает обзвонить за день", — обратили внимание в "Тинькофф".

Проект пилотируется с апреля этого года, сейчас доступен примерно 500 тысячам пользователей сервиса, а в ближайший месяц его смогут подключить все, у кого подключен "Олег". При этом человек может быть абонентом любого сотового оператора, и ему не обязательно быть клиентом экосистемы "Тинькофф", заключили в пресс-службе.