МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Ставки по вкладам в РФ в ближайшие пару недель могут вырасти в среднем в пределах 0,5 процентного пункта, прогнозирует ВТБ. Российские банки не предусматривают заметного роста ставок по вкладам

"Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ, ключевые игроки рынка взяли паузу и не стали оперативно повышать процентные ставки по сберегательным продуктам. Мы ожидаем, что реакция последует в ближайшие пару недель, но будет достаточно сдержанной. По оценке ВТБ, средний рост ставок по вкладам может составить до половины от размера повышения "ключа", т.е. остаться в пределах 0,5 процентного пункта", — привела пресс-служба банка комментарий начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой.

Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на 1 процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания, и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 п.п. — до 12% годовых. В сентябре ЦБ повысил ключевую ставку еще на 1 п.п. — до 13% годовых.

По словам Тучковой, увеличение ставок по сберегательным инструментам будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки. Подогревать интерес вкладчиков будут и специальные продукты, которые появятся на рынке в традиционно высокий сезон в четвертом квартале.

"На этом фоне мы ожидаем, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом за последние восемь лет. ВТБ опередит рынок и увеличит свой розничный портфель пассивов на 24%", — сказала Тучкова.

В текущих экономических условиях основной спрос вкладчиков придется на краткосрочные инструменты, считает она. На фоне дедолларизации основным сберегательным инструментом для россиян останется отечественная валюта. За январь-август 2023 года ВТБ нарастил портфель пассивов в рублях уже на 12%, и сейчас он достигает 5,2 триллиона рублей.

Одновременно продолжит снижаться объем депозитов в недружественных валютах — долю доллара и евро занимает китайский юань. В ВТБ его доля в общем объеме сбережений физлиц в иностранной валюте с начала года удвоилась и достигла 23%. По итогам года ВТБ ожидает, что этот показатель превысит 30%.