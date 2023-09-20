2023-09-20T14:29:08+03:00
2023-09-20T14:29:08+03:00
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2023
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Сбербанк в ближайшее время запустит рублевые переводы в Китай
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Сбербанк в ближайшее время запустит переводы физическим лицам в Китай, лимит составит 700 тысяч рублей в месяц, заявил журналистам представитель банка. "В ближайшее время, осенью,... ПРАЙМ, 20.09.2023
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, переводы, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в ближайшее время запустит переводы физическим лицам в Китай, лимит составит 700 тысяч рублей в месяц, заявил журналистам представитель банка.
"В ближайшее время, осенью, клиентам "Сбера" станут доступны переводы в адрес физических лиц в Китай в рублях на карты местных банков. Деловые связи с Китаем активно развиваются, страна также интересна для туристов, поэтому мы ожидаем, что услуга переводов будет востребована", — сказал он.
Комиссию планируется установить стандартную для трансграничных переводов — в размере 1% от суммы. Лимит на переводы будет установлен в размере 300 тысяч рублей в сутки и 700 тысяч рублей в месяц. При этом минимальная сумма одной операции составит 3,5 тысячи рублей.
Сбербанк сегодня предлагает переводы более чем в десяток стран, включая Индию, Иран и Казахстан.