МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Рисков для финансовой стабильности в России, несмотря на резкое движение курса рубля, нет, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. Запасы золота в резервах ЦБ выросли в августе на 0,13 процента

"В этом году финансовые рынки (это большое различие с опытом ранней весны прошлого года) работали в обычном режиме, не было каких-то провалов с ликвидностью торгов на валютном рынке. И именно на это мы указываем, когда говорим и продолжаем говорить, что рисков для финансовой стабильности нет", — сказал он, выступая в Госдуме.

Заботкин добавил при этом, что повышения ключевой ставки наподобие тех рывков, которые были в феврале 2022 года или в декабре 2014 года, сейчас не показаны.

"Резкое движение курса само по себе не является риском для финансовой стабильности, оно отражает, на наш взгляд, сильное изменение баланса на стороне внешней торговли, это устойчивое изменение, которое должно проявиться в курс", — добавил он.