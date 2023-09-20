МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США прогнозируют на конец текущего года базовую ставку на уровне 5,5-5,75%, следует из пресс-релиза регулятора.

Из 19 участников заседания 12 человек прогнозируют, что ставка на конец 2023 года составит 5,5-5,75%, то есть на 25 базисных пунктов выше текущего уровня в 5,25-5,5%. Семь членов комитета прогнозируют ставку на текущем уровне.

На конец 2024 года уровень ставки в 5,5-5,75% ожидает один участник, еще один прогнозирует ее в 6-6,25%. Четыре члена комитета прогнозируют ставку по итогам следующего года на текущем уровне в 5,25-5,5%, еще четверо ждут уровень в 5-5,25%, столько же — 4,75-5%. Трое участников заседания полагают, что базовая ставка составит 4,5-4,75%, двое — 4,25-4,5%.

По итогам 2025 года все члены комитета по открытым рынкам прогнозируют базовую ставку не выше уровня в 5,5-5,75%. Минимальное ожидаемое значение (его прогнозирует один человек) составляет 2,5-2,75%.

Медианный прогноз по ставке на текущий год сохранен на уровне июня в 5,6%. На следующий год прогноз повышен до 5,1% с 4,6% ранее, на 2025 год — до 3,9% с 3,4%.