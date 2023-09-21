МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам сентябрьского заседания повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,5% с 5,25%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Годовая инфляция в Британии неожиданно замедлилась в августе

Итоги заседания британского центробанка будут опубликованы в четверг, 21 сентября, в 14.00 мск.

В 15.30 мск министерство торговли США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 16 сентября. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на 5 тысяч — до 225 тысяч заявок.

В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в августе вырос до 4,1 миллиона следок с 4,07 миллиона в июле.