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Аналитики ожидают повышения учетной ставки Банком Англии
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Банк Англии по итогам сентябрьского заседания повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,5% с 5,25%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Итоги заседания... ПРАЙМ, 21.09.2023
банки, финансы, новости, великобритания, банк англии, учетная ставка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам сентябрьского заседания повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,5% с 5,25%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Итоги заседания британского центробанка будут опубликованы в четверг, 21 сентября, в 14.00 мск.
В 15.30 мск министерство торговли США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 16 сентября. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на 5 тысяч — до 225 тысяч заявок.
В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в августе вырос до 4,1 миллиона следок с 4,07 миллиона в июле.