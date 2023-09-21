2023-09-21T09:34:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230921/841792893.html
Правительство допустит на рынки новых участников торгов
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Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов, говорится на сайте правительства... ПРАЙМ, 21.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов, говорится на сайте правительства России.
"Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов", — говорится в сообщении.
Распоряжение об утверждении перечня таких государств подписал председатель правительства Михаил Мишустин, уточняется там.