МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов, говорится на сайте правительства России. Дешевеющая нефть и укрепление доллара толкнут курс к верхней границе

"Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов", — говорится в сообщении.

Распоряжение об утверждении перечня таких государств подписал председатель правительства Михаил Мишустин, уточняется там.