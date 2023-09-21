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В Центробанке отметили эффективность кредитных каникул
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Кредитные каникулы как мера восстановления платежеспособности доказали свою эффективность: в график платежей возвращаются более 85% ипотечных заемщиков и более 70% должников по... ПРАЙМ, 21.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 21 сен — ПРАЙМ. Кредитные каникулы как мера восстановления платежеспособности доказали свою эффективность: в график платежей возвращаются более 85% ипотечных заемщиков и более 70% должников по потребкредитам, заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Алексей Чирков.
"По нашей статистике, по ипотечным кредитам — более 85%, по потребкредитам — более 70% тех должников, которые воспользовались кредитными каникулами, впоследствии возвращаются в график. В целом с точки зрения восстановления платежеспособности кредитные каникулы имеют смысл", — сказал он, выступая на форуме "Лидеры цифрового развития", организованный компанией АБК (входит в группу Сбербанка).
Каникулы по потребительским кредитам были введены в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии.
Первоначально право граждан на кредитные каникулы действовало до конца 2022 года, а позже его продлили и на 2023 год. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе. Закон защищает права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Кроме того, на сегодня право на кредитные каникулы есть у ипотечников, а также у мобилизованных и участников СВО и членов их семей.