МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Центральный банк Швеции объявил о повышении ключевой ставки на 0,25% до 4% в связи с высокой инфляцией. Швеция планирует завершить расследование на "Северных потоках" в 2023 году

"Чтобы снизить уровень инфляции и стабилизировать ее на уровне около 2% в течение приемлемого времени, правление (банка – ред.) решило повысить ключевую ставку на 0,25% до 4%", — сообщается в пресс-релизе на сайте Центрального банка Швеции.

Отмечается, что предыдущее, "высокое и резкое", повышение ставки совместно со снижением цен на электроэнергию привело к тому, что инфляция начала снижаться. В релизе также говорится, что, согласно прогнозам, ключевая ставка "может быть повышена ещё".

По данным Центрального статистического бюро страны, темпы инфляции (индекс потребительских цен) в Швеции в августе 2023 года составили 7,5%.

Как отмечает газета Aftonbladet, это восьмое подряд повышение ключевой ставки. Телеканал SVT обращает внимание на то, что эта ставка будет "самой высокой с октября 2008 года".