2023-09-21T12:37:17+03:00
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2023
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ЦБ Швеции повысил ключевую ставку до уровня октября 2008 года
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Центральный банк Швеции объявил о повышении ключевой ставки на 0,25% до 4% в связи с высокой инфляцией. "Чтобы снизить уровень инфляции и стабилизировать ее на уровне около 2% в... ПРАЙМ, 21.09.2023
банки, финансы, новости, швеция, ключевая ставка, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Центральный банк Швеции объявил о повышении ключевой ставки на 0,25% до 4% в связи с высокой инфляцией.
"Чтобы снизить уровень инфляции и стабилизировать ее на уровне около 2% в течение приемлемого времени, правление (банка – ред.) решило повысить ключевую ставку на 0,25% до 4%", — сообщается в пресс-релизе на сайте Центрального банка Швеции.
Отмечается, что предыдущее, "высокое и резкое", повышение ставки совместно со снижением цен на электроэнергию привело к тому, что инфляция начала снижаться. В релизе также говорится, что, согласно прогнозам, ключевая ставка "может быть повышена ещё".
По данным Центрального статистического бюро страны, темпы инфляции (индекс потребительских цен) в Швеции в августе 2023 года составили 7,5%.
Как отмечает газета Aftonbladet, это восьмое подряд повышение ключевой ставки. Телеканал SVT обращает внимание на то, что эта ставка будет "самой высокой с октября 2008 года".