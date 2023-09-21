МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Совкомбанка, одного из крупнейших частных банков в России, взыскал около 24,1 миллиона долларов (более 2,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с американского Citibank и его российской "дочки" АО "Коммерческий банк "Ситибанк", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Аэрофлот" потребовал через суд взыскать средства с банка "Открытие"

Как пояснил представитель истца в суде, в иске заявлено требование о возмещении вреда, причиненного совместными действиями ответчиков по удержанию денежных средств Совкомбанка. По словам юриста, у истца с американским банком было генеральное соглашение, по которому они совершали сделки с деривативами.

После введения санкций против Совкомбанка все сделки стороны расторгли и заключили соглашение, в котором зафиксировали размер обязательств американского банка перед российским – около 24,1 миллиона долларов, но эти деньги Совкомбанк не получил. По мнению истца, Citibank должен был исполнить обязательства через свой подконтрольный российский Ситибанк, а так имеет место намерение одной группы лиц "на присвоение средств Совкомбанка". Истец подчеркнул, что взыскивает не задолженность по договору, а возмещение вреда.

Ответчик Citibank представителя в суд не направил. Юрист российской "дочки" заявил, что это юрлицо является ненадлежащим ответчиком и что оно не может исполнять обязательства за другие компании группы, которых больше двух тысяч. Ответчик также отметил, что деньги Совкомбанка заморожены на его счете и будут ему переведены в случае отмены санкций. По словам юриста Ситибанка, такое редко, но случается.

Совкомбанк – универсальный банк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ряда российских банков, в том числе Совкомбанка.

Citibank является крупнейшим депозитарием и расчетным центром для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживает, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.