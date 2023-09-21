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2023
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Центробанк разработает подходы к регулированию проблемных долгов
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Банк России совместно с крупнейшими розничными банками разработает подходы к комплексному регулированию просроченной задолженности, выйдет с конкретными предложениями по окончанию... ПРАЙМ, 21.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 21 сен — ПРАЙМ. Банк России совместно с крупнейшими розничными банками разработает подходы к комплексному регулированию просроченной задолженности, выйдет с конкретными предложениями по окончанию эксперимента в рамках рабочей группы, заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Алексей Чирков.
"У разных кредиторов разные подходы работы с просрочкой. Мы совместно с финансовым уполномоченным создали рабочую группу с включением в нее крупнейших розничных банков, чтобы в спокойном режиме проработать все нюансы процедуры комплексного регулирования", — сказал он, выступая на форуме "Лидеры цифрового развития", организованным коллекторской компанией АБК (входит в группу Сбербанка).
По словам представителя ЦБ, цель комплексного похода состоит в том, чтобы процесс урегулирования стал более понятным для должника, особенно когда у него одновременно несколько проблемных долгов.
"По окончанию эксперимента в рамках рабочей группы мы бы хотели представить дальнейшие предложения по урегулированию", — добавил он.