СОЧИ, 21 сен — ПРАЙМ. Банк России совместно с крупнейшими розничными банками разработает подходы к комплексному регулированию просроченной задолженности, выйдет с конкретными предложениями по окончанию эксперимента в рамках рабочей группы, заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Алексей Чирков. В Центробанке отметили эффективность кредитных каникул

"У разных кредиторов разные подходы работы с просрочкой. Мы совместно с финансовым уполномоченным создали рабочую группу с включением в нее крупнейших розничных банков, чтобы в спокойном режиме проработать все нюансы процедуры комплексного регулирования", — сказал он, выступая на форуме "Лидеры цифрового развития", организованным коллекторской компанией АБК (входит в группу Сбербанка).

По словам представителя ЦБ, цель комплексного похода состоит в том, чтобы процесс урегулирования стал более понятным для должника, особенно когда у него одновременно несколько проблемных долгов.

"По окончанию эксперимента в рамках рабочей группы мы бы хотели представить дальнейшие предложения по урегулированию", — добавил он.