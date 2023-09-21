2023-09-21T14:41:11+03:00
2023-09-21T14:41:11+03:00
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2023
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Центробанк Турции повысил учетную ставку до 30 процентов
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Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 30% с прежних 25%, эксперты прогнозировали более осторожное повышение. "Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил... ПРАЙМ, 21.09.2023
банки, финансы, новости, турция, цб турции, учетная ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 21 сен — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 30% с прежних 25%, эксперты прогнозировали более осторожное повышение.
"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку — ставку аукционного однонедельного репо — на 500 базисных пунктов, до 30%", — говорится в заявлении центробанка.
При этом эксперты ранее отмечали, что центральный банк, "разгружая" рынки путем быстрого повышения ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.
Сам ЦБ Турции в свою очередь ещё в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования — до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты — лиры — обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.