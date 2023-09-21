МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки российскими банками в августе выросли примерно на 30% — до рекордных 849 миллиардов рублей, портфель показал рекордный рост на 3,7% — до 16,4 триллиона рублей, готовится в материалах, опубликованных на сайте Банка России. Повышение ставки по льготной ипотеке не обсуждается, заявили в Минфине

"Объем выданных кредитов на ~30% превысил значение июля и достиг рекордных 849 миллиардов рублей (в июле выдано 647 миллиардов рублей), предыдущий рекорд – в декабре 2022 года, 697 миллиардов рублей", — сообщили в ЦБ.

При этом "по предварительным данным, ипотека в августе выросла на рекордные 3,7% (+2,5% в июле)", до 16,4 триллиона рублей. Таким образом, с начала года прирост составил уже 18,5%, "что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2021 года (18,3%) и лишь немногим уступает приросту за весь 2022 год (20,4%)".

"Это свидетельствует о перегреве рынка, но мы ожидаем, что к концу года темп несколько замедлится в условиях роста ставок и действия макропруденциальных надбавок", — отметили в ЦБ.

В регуляторе пояснили, что рост выдач ипотеки связан со стремлением населения вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса, ожиданием ужесточения условий льготных программ и стремлением успеть взять кредит по предодобренным ставкам до их повышения вслед за ключевой ставкой.

Выдачи льготных кредитов выросли примерно на 40%, до 507 миллиардов рублей. Также выросли выдачи по "Семейной ипотеке", составив 232 миллиарда в августе против 162 миллиардов рублей в июле, и по "Льготной ипотеке" — до 226 миллиардов в августе с 157 миллиардов рублей в июле. "Выдачи рыночной ипотеки выросли несколько меньше – на ~20% (до 342 млрд руб. с 286 млрд руб. в июле)", — заключили в ЦБ.