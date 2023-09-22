МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. ВТБ с 22 сентября повышает ипотечные ставки по рыночным программам на 0,5 процентного пункта, минимальная ставка составит 14,1%, кроме того, банк отменяет скидки по ставкам на льготную ипотеку, сообщила пресс-служба кредитной организации. Российские банки в августе выдали рекордный объем ипотеки

"В связи с повышением ключевой ставки и решениями других игроков ВТБ с 22 сентября корректирует условия по ипотечным кредитам. Базовая ставка по рыночным программам увеличивается на 0,5 процентного пункта (что ниже роста ключевой ставки)", — говорится в сообщении.

Новые ценовые параметры будут распространяться на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования, для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ – от 14%. Минимальные ставки действуют с учетом дисконтов, в частности, за оформление онлайн-заявок, использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, пояснили в банке.

Кроме того, банк в связи с новыми требованиями правительства, которые снижают размер субсидии банкам на 0,5 процентного пункта, отменил дисконты к ставкам по госпрограммам. Так, с 22 сентября ипотека с господдержкой на жилье в новостройках будет доступна в ВТБ под 8% годовых, семейная – 6% (в ДФО – 5%), IT- и Дальневосточная ипотека – 5% и 2% соответственно. Сотрудники образовательных учреждений ДФО до конца года могут получить кредит под 0,7%.

"Мы понимаем, как важны ценовые параметры для заемщиков, планирующих такую крупную сделку, как покупка квартиры или дома. Поэтому заявки, поступившие до 22 сентября по всем программам, банк рассмотрит по "старым" условиям, а полученное по ним решение, включая процентную ставку, будет действовать три месяца", — сообщили в банке.

По потребительским и автокредитам ВТБ на данный момент не меняет свои минимальные ставки, добавили в пресс-службе.

В среду скидки на ставки по льготным программам ипотеки отменил Сбербанк. Кроме того, Сбербанк с 22 сентября повысит ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентного пункта, а с 25 сентября — по ряду депозитных продуктов, заявлял в четверг глава кредитной организации Герман Греф.