2023-09-22T08:28:48+03:00
2023-09-22T08:28:48+03:00
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2023
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Российские банки выступили против новых игроков на платежном рынке
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Российские банки увидели риски в появлении на рынке небанковских поставщиков платежных услуг, следует из копии письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес ЦБ РФ, с которым... ПРАЙМ, 22.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российские банки увидели риски в появлении на рынке небанковских поставщиков платежных услуг, следует из копии письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес ЦБ РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Введение института небанковского поставщика платежных услуг создает существенные риски для функционирования национальной платежной системы Российской Федерации, а также может привести к снижению качества услуг по переводу денежных средств, снижению темпов развития рынка электронной торговли, нарушению прав граждан и организаций", — сказано в письме.
Банк России в августе 2021 года предложил создать институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), упростив таким образом доступ на этот рынок для нефинансовых организаций. Регулятор считает, что в перспективе это позволит снизить издержки потребителей платежных услуг.
В январе 2022 года ЦБ сообщил о разработке поправок в законодательство, которые позволят не только банкам, но и компаниям из сферы финтеха, а также нефинансовым организациям и небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям) оказывать платежные услуги. Законопроект пока не внесен в Госдуму.