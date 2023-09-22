МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российские банки увидели риски в появлении на рынке небанковских поставщиков платежных услуг, следует из копии письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес ЦБ РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. Российские банки в августе выдали рекордный объем ипотеки

"Введение института небанковского поставщика платежных услуг создает существенные риски для функционирования национальной платежной системы Российской Федерации, а также может привести к снижению качества услуг по переводу денежных средств, снижению темпов развития рынка электронной торговли, нарушению прав граждан и организаций", — сказано в письме.

Банк России в августе 2021 года предложил создать институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), упростив таким образом доступ на этот рынок для нефинансовых организаций. Регулятор считает, что в перспективе это позволит снизить издержки потребителей платежных услуг.

В январе 2022 года ЦБ сообщил о разработке поправок в законодательство, которые позволят не только банкам, но и компаниям из сферы финтеха, а также нефинансовым организациям и небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям) оказывать платежные услуги. Законопроект пока не внесен в Госдуму.