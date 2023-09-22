МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк завершил выделение заблокированных активов и обязательств, они перешли к АНО "Пространство равных возможностей", не связанной с банком, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Российские банки выступили против новых игроков на платежном рынке

"Процесс реорганизации завершен 15 сентября. АНО "Пространство равных возможностей" не связано с Совкомбанком и осуществляет помощь людям с ограниченными возможностями", — ответили в банке на вопрос, завершено ли выделение из периметра банка заблокированных активов и кому они переданы.

По мнению банка, такое решение позволит упростить будущее взаимодействие с кредиторами.

Также в кредитной организации отметили, что это будет иметь незначительное влияние на капитал, так как регуляторные послабления ЦБ позволяли не создавать существенных резервов под заблокированные активы.

Совкомбанк – универсальный банк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ряда российских банков, в том числе Совкомбанка.