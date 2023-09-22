2023-09-22T08:32:10+03:00
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2023
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Совкомбанк передал заблокированные активы другому юрлицу
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Совкомбанк завершил выделение заблокированных активов и обязательств, они перешли к АНО "Пространство равных возможностей", не связанной с банком, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 22.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк завершил выделение заблокированных активов и обязательств, они перешли к АНО "Пространство равных возможностей", не связанной с банком, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Процесс реорганизации завершен 15 сентября. АНО "Пространство равных возможностей" не связано с Совкомбанком и осуществляет помощь людям с ограниченными возможностями", — ответили в банке на вопрос, завершено ли выделение из периметра банка заблокированных активов и кому они переданы.
По мнению банка, такое решение позволит упростить будущее взаимодействие с кредиторами.
Также в кредитной организации отметили, что это будет иметь незначительное влияние на капитал, так как регуляторные послабления ЦБ позволяли не создавать существенных резервов под заблокированные активы.
Совкомбанк – универсальный банк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ряда российских банков, в том числе Совкомбанка.