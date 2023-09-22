МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Банк Англии в ноябре оставит ключевую процентную ставку на уровне 5,25%, она будет сохраняться на этом пиковом уровне до третьего квартала 2024 года, считают в Goldman Sachs. Британия может вновь вернуться в Евросоюз, пишут СМИ

При этом отмечается, что данный прогноз подвержен существенному риску дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики регулятора в случае, если процесс дезинфляции замедлится.