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2023
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Goldman Sachs ожидает, что Банк Англии сохранит ставку на пиковом уровне
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Банк Англии в ноябре оставит ключевую процентную ставку на уровне 5,25%, она будет сохраняться на этом пиковом уровне до третьего квартала 2024 года, считают в Goldman Sachs. При... ПРАЙМ, 22.09.2023
банки, финансы, новости, великобритания, банк англии, goldman sachs, ключевая ставка
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Банк Англии в ноябре оставит ключевую процентную ставку на уровне 5,25%, она будет сохраняться на этом пиковом уровне до третьего квартала 2024 года, считают в Goldman Sachs.
При этом отмечается, что данный прогноз подвержен существенному риску дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики регулятора в случае, если процесс дезинфляции замедлится.