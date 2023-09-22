МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Онкология и болезни сердца чаще всего в январе-августе текущего года приводили к смерти ипотечных заемщиков, остальные заявления родственников к страховой компании связаны с различными заболеваниями, ДТП и несчастными случаями, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие". Российские банки в августе выдали рекордный объем ипотеки

"Более четверти случаев обращений по полисам ипотечного страхования в январе-августе этого года связаны со смертью заемщиков…. Однако в текущем году из списка заболеваний, которые привели к смерти, полностью исчез ковид. Ранее коронавирусная инфекция лидировала в списке диагнозов, которые приводили к летальному исходу. На первое место вышли онкологические заболевания: они привели к уходу из жизни в 30% случаях. Второй наиболее распространенный смертельный недуг – болезни сердца (26%)", — поделились данными страховщики.

"Остальные заявления на погашение ипотечных кредитов из-за смерти заемщиков связаны с различными заболеваниями, ДТП и несчастными случаями. Часть обращений касаются летальных исходов в связи с алкогольным отравлением, что, по правилам страхования, является исключением из покрытия и не признается страховыми случаями", — добавили в "Согласии".

Чуть более 14% приходится на случаи установления инвалидности первой и второй группы плательщиков по займам. Небольшое количество обращений зафиксировано в связи с уходом на больничный и временной утратой работоспособности, указали эксперты.

Как отмечают аналитики "Согласия", при оформлении ипотечного кредита, как правило, заемщики страхуются на ту сумму, которая равна кредитной задолженности в банке. Так, например, при оформлении кредита для покупки квартиры на 5 миллионов рублей человек страхуется на случай смерти и утраты трудоспособности также на 5 миллионов рублей.

"В случае установления инвалидности или смерти производится выплата назначенному в договоре страхования выгодоприобретателю (чаще всего – банку) в размере кредитной задолженности, но не более 100% страховой суммы. Банк из этой выплаты погашает задолженность клиента, снимается залог с квартиры: жилье в результате остается у собственника (бывшего заемщика, оформившего страховку) или его наследников в собственности без обременений", — напоминают страховщики.