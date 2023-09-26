МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением дополнить банковские приложения опцией запрета списания средств за платные подписки без согласия пользователя, документ есть в распоряжении РИА Новости. Россиянам объяснили, как Банк России рассекретит мошенников с 1 октября

"Фракция "Новые люди" считает необходимым дополнить обязательный функционал мобильных приложений банков возможностью устанавливать запрет на списание денег за платные подписки без явного согласия пользователя. Функция запрета списания средств за платные услуги позволяет клиентам контролировать свои расходы, что может помочь им избежать ненужных трат", — говорится в обращении.

По словам авторов обращения, в настоящее время больше 40 миллионов граждан России пользуются платными цифровыми подписками, и потребители зачастую оказываются в ситуациях, когда они активируют пробный или льготный период подписки, а затем их переводят на платный тариф без явного согласия.

"По оценкам экспертов, около 18% пользователей онлайн-сервисов в России имеют активные подписки, которыми не пользуются и за которые продолжают платить. 62% пользователей сталкивались с автоматическим (без предварительного подтверждения) продлением онлайн-подписки, которой не планировали пользоваться", — сообщается в обращении.

Авторы предлагают ЦБ РФ установить регулирование возможности отмены оплаты подписок на уровне банковских приложений.