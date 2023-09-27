МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом, пишут "Известия". Сбербанк присоединился к пилоту трансграничных платежей через СБП

По данным издания, как минимум два отечественных банка запустили такую схему, еще пять тестируют механизм. Российские туристы могут использовать QR-коды для оплаты в Турции, Таджикистане, Узбекистане, Кубе и Таиланде. Для клиентов система действует так же, как в России — турист сканирует код и подтверждает транзакцию.

По мнению экспертов, в дружественных странах подобная система оплаты через QR-коды имеет большие перспективы.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что рынок и бизнес гибко адаптируются к нынешним условиям и находят решения, позволяющие гражданам проводить безналичные платежи и переводы. Технологии, которые применяются в этих операциях, и география охвата зависят в том числе от договоренностей с зарубежными участниками.

Ожидается, что внедрение такой возможности за границей облегчит туристические поездки россиянам.

Развитие новых форм платежей спровоцировано уходом Visa и Mastercard из России.