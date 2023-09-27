2023-09-27T01:14:00+03:00
2023-09-27T01:16:03+03:00
2023-09-27T01:14:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230927/841826954.html
СМИ узнало о запуске российскими банками оплату по QR через СБП за рубежом
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом, пишут "Известия". По данным издания, как минимум два отечественных банка запустили такую... ПРАЙМ, 27.09.2023
банки, финансы, новости, сбп, схема с qr-кодами
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом, пишут "Известия".
По данным издания, как минимум два отечественных банка запустили такую схему, еще пять тестируют механизм. Российские туристы могут использовать QR-коды для оплаты в Турции, Таджикистане, Узбекистане, Кубе и Таиланде. Для клиентов система действует так же, как в России — турист сканирует код и подтверждает транзакцию.
По мнению экспертов, в дружественных странах подобная система оплаты через QR-коды имеет большие перспективы.
В пресс-службе ЦБ пояснили, что рынок и бизнес гибко адаптируются к нынешним условиям и находят решения, позволяющие гражданам проводить безналичные платежи и переводы. Технологии, которые применяются в этих операциях, и география охвата зависят в том числе от договоренностей с зарубежными участниками.
Ожидается, что внедрение такой возможности за границей облегчит туристические поездки россиянам.
Развитие новых форм платежей спровоцировано уходом Visa и Mastercard из России.