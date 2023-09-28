МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. ВТБ предполагает, что ключевая ставка Банка России к концу года вырастет до 14% годовых, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В Сбербанке заявили о росте объема расчетов в нацвалютах России с Индией

"Я допускаю, что на 13% мы не остановимся до конца года… Мы предполагаем, что мы закончим год с 14% годовых", — сказал он.

По его словам, такое повышение ключевой ставки отразится на марже банка. По итогам года она может упасть на уровень 2,9%, тогда как за август она составила 3,1%, а по итогам восьми месяцев – 3,2%.

В июле Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% с 7,5%. Затем на внеочередном заседании 15 августа регулятор повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12%, а на заседании 15 сентября — еще на 1 процентный пункт, до 13%.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Группа ВТБ в январе-августе получила 351,2 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, в августе — 25,9 миллиарда рублей, сказал Пьянов. Мосбиржа утвердила новую стратегию развития до 2028 года

"По итогам августа заработано 25,9 миллиарда рублей чистой прибыли… Восемь месяцев мы завершаем с чистой прибылью в 351,2 миллиарда рублей", — сказал он.

Пьянов добавил, что годовой прогноз по прибыли повышен до 420 миллиардов рублей, и отметил, что в оставшиеся четыре месяца до конца года ежемесячная прибыль группы будет составлять около 20 миллиардов рублей.

Он рассказал, что резервы под кредитные убытки группы в августе выросли по сравнению с июлем более чем в два раза — до 31,6 миллиарда рублей. Такие показатели связаны с тем, что банк позволил одному своему корпоративному "трансграничному заемщику из дружественной дальней страны" погасить свой долг в недружественной валюте с небольшим дисконтом.

"Исключительность этой ситуации в том, что, во-первых, заемщик погасил долг досрочно, а во-вторых, полностью — за минусом дисконта. При этом размер дисконта меньше, чем временная стоимость денег на продолжительный период альтернативного взыскания. Эти факторы применимы далеко не ко всем", — пояснил Пьянов.

"РОСГОССТРАХ"

ВТБ не готов продавать "Росгосстрах" с убытком и в четвертом квартале уберет его из списка активов, предназначенных для продажи, отметил зампред правления ВТБ. Эксперт рассказал, что мешает развитию торговли между Россией и Китаем

"Если раньше этот актив предназначался для продажи, после всех попыток продать и понимания, что это экономически невыгодно, мы изменили наше суждение и прекращаем в четвертом квартале вести этот актив как актив, предназначенный для продажи", — рассказал он.

По словам Пьянова, хотя страховой бизнес не комплементарен ВТБ, группа не готова по любой цене избавляться от этого актива.

"Проблема заключается в том, что те предложения, которые предлагали интересующиеся этим активом, находились в плохом соотношении к стоимости чистых активов группы "Росгосстрах", которые встали на наш баланс в результате приобретения группы "Открытие". Естественно, с материальным убытком мы этот актив не готовы продавать", — пояснил он.

В апреле Пьянов говорил, что ВТБ рассматривает вопрос продажи "Росгосстраха" в среднесрочной перспективе. А в июне глава ВТБ Андрей Костин заявил, что окончательное решение о продаже не принято, идет due diligence.

"Росгосстрах" перешел под контроль ВТБ в результате покупки группы "Открытие". В декабре 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.

ДОМЭМИССИИ

ВТБ для привлечения дополнительного капитала не планирует в течение пяти лет проводить дополнительные эмиссии акций, сообщил Пьянов. Индекс Мосбиржи вновь протестирует отметку 3075 пунктов

Ранее в сентябре глава ВТБ Андрей Костин говорил, что на ближайшие пять лет банку требуется вложить в капитал до 1 триллиона рублей, чтобы выполнить нормативы с учетом надбавок.

"Этот 1 триллион рублей дополнительного капитала — это исключительно потребность, рассчитанная в банке ВТБ и в группе ВТБ, сколько будет стоить пятилетний переход на базельские надбавки обратно с нуля сейчас до 3,5% к 2028 году. По сути мы никаких неорганических мер, связанных, например, с допэмиссиями в рамках этого пятилетнего плана не видим", — сказал Пьянов.

Он напомнил, что ЦБ установил пятилетний план по возвращению всего банковского сектора России к исполнению базельских надбавок.

В этом году ВТБ привлек в капитал 243 миллиарда рублей по итогам дополнительной эмиссии обыкновенных акций, проведенной в два этапа.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ АКТИВЫ

Группа ВТБ планирует в 2024 году создать два отдельных юридических лица для заблокированных активов, в том числе тех, которые находятся на балансе банка "Открытие", сообщил Дмитрий Пьянов. В США нашли применение замороженным активам России

Ранее в сентябре глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что ВТБ может перевести на отдельное юридическое лицо заблокированные активы в объеме как минимум 180 миллиардов рублей, пока идет согласование с ЦБ.

"На сегодняшний день в составе банка ВТБ чуть больше 180 миллиардов рублей заблокированных обязательств… Еще немного находится на балансе БФКО (банк "Открытие" — ред.) Скорее всего, будет два выделения внутри 2024 года, одно выделение из БФКО — специального финансового общества, второе выделение — из банка ВТБ", — сказал Пьянов.

"Если бы такое выделение происходило сегодня, то, размер выделяемых заблокированных активов был бы примерно… 190 миллиардов рублей на двух входящих в группу российских юридических лиц", — добавил он, пояснив, что 10 миллиардов рублей приходится на "Открытие".

Летом прошлого года был принят закон, который дает право кредитным организациям выделить отдельное юрлицо и передать туда заблокированные западными странами активы.

По словам Пьянова, ВТБ работает над тем, чтобы максимизировать величину выводимых заблокированных активов. "Будут ли туда подпадать Fortenova или какие-то конкретные имена — наш подход будет передавать в это общество безнадежные к возврату заблокированные активы по нашему профессиональному суждению, и Fortenova пока туда не попадала", — ответил он на уточняющий вопрос.

Также Пьянов добавил, что нет никаких переговоров об обмене акций хорватской Fortenova, где доля ВТБ около 7%, на акции "Яндекса".