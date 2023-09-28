МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Прибыль российских банков в 2024 году из-за повышения ключевой ставки будет значительно меньше, чем в 2023 году, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ ожидает дальнейший рост ключевой ставки к концу года

"У меня после второго августовского повышения, а сейчас после еще одного шага возникло четкое понимание, что прибыль банковского сектора 2024 года будет гарантированно серьезным образом меньше, чем 2023 года", — сказал он.

Особенно сильно ужесточение денежно-кредитной политики отразится на тех банках, которые работают больше в розничном сегменте, указал Пьянов.

Согласно данным ЦБ, чистая прибыль банков за 8 месяцев текущего года составила 2,372 триллиона рублей, а в 2021 году она была на уровне 2,363 триллиона рублей (на тот момент показатель был рекордным). До этого рекордный финансовый результат кредитные организации получили в 2019 году: доналоговая прибыль тогда составила 2 триллиона рублей, а чистая — 1,7 триллиона. В 2020 году сектор заработал 1,6 триллиона рублей, а в прошлом году на фоне санкций — всего 203 миллиарда рублей.

В июле Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% с 7,5%. Затем на внеочередном заседании 15 августа регулятор повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12%, а на заседании 15 сентября — еще на 1 процентный пункт — до 13%.