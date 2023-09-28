СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Более 60% россиян пользуются сервисами с искусственным интеллектом в повседневной жизни, однако доверяют ему значительно меньше — 38%, рассказал РИА Новости управляющий директор "СберСтрахования жизни" Евгений Щекланов. Сбербанк предотвратил хищение рекордной суммы у россиянина

"Около 60,9% россиян используют сервисы на базе технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни. Чаще всего сервисами на базе ИИ пользуется молодежь в возрасте от 18 до 30 лет — в 88% случаев", — поделился он в кулуарах Международного банковского форума.

Так, наиболее часто используемыми сервисами оказались системы навигации и дорожных онлайн-карт — их используют 57% опрошенных. Еще 16% россиян в своей повседневной жизни пользуются умными колонками, 4% — голосовыми помощниками. Лишь 3% респондентов ежедневно используют функции умного дома, еще 1% пользуется чат-ботами.

Щекланов отметил, что больше всего тех, кто использует сервисы на базе искусственного интеллекта, живет в Москве (78%), Санкт-Петербурге (77%), Кирове (74%), Тольятти (73%) и Рязани (68%). При этом мужчины чаще женщин используют такие сервисы — 66% и 34% соответственно.

Каждый второй респондент (45%) пользуется системами на базе технологий искусственного интеллекта в дороге, каждый третий (27%) — в свободное от работы и дел время, каждый четвертый (22%) — дома. А каждый пятый (18%) при помощи технологии совершает покупки в онлайн- и офлайн-магазинах.

При этом доверяют искусственному интеллекту гораздо меньше россиян — всего 38%. По словам Щекланова, самый высокий уровень доверия оказался у жителей Набережных Челнов (52%), Астрахани и Москвы (по 45%), а также Казани (44%). В возрасте от 18 до 40 лет таким сервисам доверяет каждый второй респондент.