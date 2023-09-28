СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Банк России рассчитывает в 2024 году внедрить нормативную базу для регулирования вложений банков в иммобилизованные активы, в том числе в экосистемы, заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на XX Международном банковском форуме. Песков рассказал об увеличении экспорта российской нефти

"Установление лимита для так называемых иммобилизованных активов, в том числе вложение в экосистемы и другие виды нефинансового бизнеса. Мы планируем уже в следующем году приступить и даже уже, наверное, внедрить нашу новую нормативную базу, о которой мы говорили еще до начала специальной военной операции", — сказала Полякова.

Регулятор считает, что такое регулирование "позволит не только ограничить вложения банков в избыточные инвестиции в экосистемы". Но и даст возможность "создавать партнерские сервисы, открытые экосистемы, что тоже будет способствовать развитию такой здоровой конкуренции", отметила она.

В мае прошлого года директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов заявил, что регулятор рассчитывает реализовать регулирование экосистем не раньше 2024 года.

Банк России в 2021 году опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Оптимальным решением регулятор видит установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды.