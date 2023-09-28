СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Российским банкам интересна идея создания банковских объединений для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание деятельности, но они не согласны с необходимостью нести солидарную ответственность при создании таких структур, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, выступая на международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России (АБР). ЦБ планирует внедрить регулирование вложений банков в экосистемы

"Отклик есть, и интерес есть. Интерес представляет, в первую очередь все, что связано с кооперацией, с синдицированным кредитованием, с совместными закупками каких-то технологических сервисов, которые достаточно дорого стоят. Но, конечно, интерес совершенно не вызвала солидарная ответственность, которую мы рассматриваем в качестве одного из факторов при создании такого рода коопераций", — сказала Полякова.

При этом она добавила, что дискуссия идет.

Банк России в июне предложил кредитным организациям рассмотреть варианты организации специальных банковских объединений, так как партнерство между банками может помочь снизить их затраты, увеличить масштабы бизнеса и клиентской базы.

В сентябре рейтинговое агентство "Эксперт РА" выпустило исследование, согласно которому, российские банки пока не поддерживают идею создания банковских "зонтиков" — лишь 7% из них заинтересовались этой идеей ЦБ.