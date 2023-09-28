ЦБ: банки заинтересованы в альянсах, но против солидарной ответственности
СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Российским банкам интересна идея создания банковских объединений для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание деятельности, но они не согласны с необходимостью нести солидарную ответственность при создании таких структур, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, выступая на международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России (АБР).
"Отклик есть, и интерес есть. Интерес представляет, в первую очередь все, что связано с кооперацией, с синдицированным кредитованием, с совместными закупками каких-то технологических сервисов, которые достаточно дорого стоят. Но, конечно, интерес совершенно не вызвала солидарная ответственность, которую мы рассматриваем в качестве одного из факторов при создании такого рода коопераций", — сказала Полякова.
При этом она добавила, что дискуссия идет.
Банк России в июне предложил кредитным организациям рассмотреть варианты организации специальных банковских объединений, так как партнерство между банками может помочь снизить их затраты, увеличить масштабы бизнеса и клиентской базы.
В сентябре рейтинговое агентство "Эксперт РА" выпустило исследование, согласно которому, российские банки пока не поддерживают идею создания банковских "зонтиков" — лишь 7% из них заинтересовались этой идеей ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20230928/841838555.html