МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Не все банки с госучастием хотят платить дивиденды, но Минфин РФ будет работать над этим, сказал глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме-2023. Костин призвал не выпускать иностранный бизнес из России

"Банки, вот Андрей Леонидович (Костин, глава ВТБ — ред.), другие государственные банки ставки для заимствований держат немаленькие — 12%. Потом эти ставки формируют прибыль государственных банков, а потом через дивиденды эту прибыль забирают на оплату бюджета", — сказал он.

"Правда, не все банки хотят платить дивиденды, но мы будем в этом плане работать. Поэтому в целом ряде стран налог на прибыль банков повыше, чем налог на прибыль для обычных секторов", — добавил глава Минфина РФ.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.