2023-09-28T14:02:15+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230928/841838753.html
Минфин проследит за тем, чтобы банки платили дивиденды
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Не все банки с госучастием хотят платить дивиденды, но Минфин РФ будет работать над этим, сказал глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме-2023. "Банки, вот... ПРАЙМ, 28.09.2023
банки, финансы, новости, россия, минфин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Не все банки с госучастием хотят платить дивиденды, но Минфин РФ будет работать над этим, сказал глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме-2023.
"Банки, вот Андрей Леонидович (Костин, глава ВТБ — ред.), другие государственные банки ставки для заимствований держат немаленькие — 12%. Потом эти ставки формируют прибыль государственных банков, а потом через дивиденды эту прибыль забирают на оплату бюджета", — сказал он.
"Правда, не все банки хотят платить дивиденды, но мы будем в этом плане работать. Поэтому в целом ряде стран налог на прибыль банков повыше, чем налог на прибыль для обычных секторов", — добавил глава Минфина РФ.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.