СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Время покажет, превысит ли прибыль российских банков в 2023 году 3 триллиона рублей, заявила журналистам зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах ХХ Международного банковского форума. ЦБ не планирует принимать меры из-за увеличения среднего срока ипотеки

Ранее в сентябре рейтинговое агентство "Эксперт РА" опубликовало исследование, в котором говорится, что российские банки по итогам текущего года могут нарастить прибыль в 15,3 раза — до 3,1 триллиона рублей, при этом три четверти финрезультата придется на десять крупнейших банков.

"Время покажет. Судя по тому, что сейчас за 8 месяцев заработано там 2,4 триллиона, все может быть. Надеюсь, никаких эксцессов не произойдет", — сказала Полякова, комментируя прогноз "Эксперт РА".

Отвечая на вопрос о другом прогнозе, уже первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова о том, что российские банки в следующем году могут заработать сильно меньше, чем в этом, она также ответила, что "время покажет". "Думаю, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация макроэкономическая в том числе", — добавила Полякова.

"Попозже выйдем с прогнозом", — отметил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

Ранее в четверг Пьянов заявил журналистам, что прибыль российских банков в 2024 году из-за повышения ключевой ставки будет значительно меньше, чем в 2023 году.

Согласно данным ЦБ, чистая прибыль банков за 8 месяцев текущего года составила 2,372 триллиона рублей, а в 2021 году она была на уровне 2,363 триллиона рублей (на тот момент показатель был рекордным). До этого рекордный финансовый результат кредитные организации получили в 2019 году: доналоговая прибыль тогда составила 2 триллиона рублей, а чистая — 1,7 триллиона. В 2020 году сектор заработал 1,6 триллиона рублей, а в прошлом году на фоне санкций — всего 203 миллиарда рублей.