СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Банк России согласовывает с Минэкономразвития текст законопроекта, устанавливающий для публичных компаний обязанность утверждать и раскрывать свою дивидендную политику, рассказала журналистам директор департамента корпоративных отношений ЦБ России Елена Курицына. Эксперт усомнился в успехе торгового эмбарго в отношении России

"Мы понимаем, что сейчас очень сильно изменился инвестор на российском рынке акций, и для нашего розничного инвестора, который является основным, принципиальным вопросом является дивидендная доходность и ее предсказуемость, понятность, стабильность", — сказала она в кулуарах XX Международного банковского форума.

Регулятор еще в прошлом году выступил с инициативой, что необходимо на законодательном уровне закрепить понятие дивидендной политики и требование к тому, чтобы публичные компании устанавливали более формальное обещание акционеру, на что он с точки зрения дивидендов может рассчитывать, напомнила она.

"Мы говорили о том, что в случае, если вдруг совет директоров компании не рекомендовал выплату дивидендов или рекомендовал выплату дивидендов в меньшем размере, чем это предусмотрено дивидендной политикой, то к материалам на собрание должны максимально подробное пояснение совета директоров, почему он к такому решению пришел. По сути это объяснение, почему компания обещание, которое ранее дала, его по факту не выполняет", — пояснила она.

"Пока законопроект на стадии межведомственного согласования с министерством экономического развития… Как идея — звучит хорошо, как это выглядит на бумаге — могут быть разные интерпретации, вопросы. Идет согласование текста", — заключила она.