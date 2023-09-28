2023-09-28T17:25:45+03:00
2023-09-28T17:25:45+03:00
2023-09-28T17:25:45+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230928/841841355.html
ЦБ прогнозирует рост объема наличных в обращении по итогам 2023 г
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует рост объема наличных денег в обращении на 2,5-3 триллиона рублей по итогам текущего года, сказано в проекте основных направлений единой... ПРАЙМ, 28.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует рост объема наличных денег в обращении на 2,5-3 триллиона рублей по итогам текущего года, сказано в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025-2026 годов.
"Увеличение объема наличных денег в обращении по итогам года прогнозируется в диапазоне 2,5–3 триллиона рублей. Доля наличных денег в общем объеме денежной массы при такой динамике показателя к концу 2023 года снижается по сравнению с уровнем на начало года. Однако прогнозируемый темп роста данного показателя превышает значения прошлых лет", — сказано в документе.
При этом базовый прогноз Банка России предполагает постепенное снижение доли наличных денег в общем объеме денежной массы в национальном определении, в том числе за счет дальнейшего расширения практики использования безналичных расчетов.
По оценке регулятора на начало августа, доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ составляла около 82%.