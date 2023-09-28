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2023
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ЦБ ожидает понижения средней ключевой ставки в 2024 году
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Банк России ожидает, что средняя ключевая ставка в следующем году составит 11,5-12,5%, а инфляция к концу 2024 года по-прежнему ожидается в 4%, заявила директор Департамента... ПРАЙМ, 28.09.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, ключевая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что средняя ключевая ставка в следующем году составит 11,5-12,5%, а инфляция к концу 2024 года по-прежнему ожидается в 4%, заявила директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе ХХ Международного банковского форума.
"Наша цель остается неизменной по инфляции — это 4%. В конце 2024 года мы достигнем этой цели. И дальше будем поддерживать инфляцию на таком уровне", — сказала Данилова.
"Ожидаем, что средняя ключевая ставка составит в следующем году 11,5-12,5%. Таким образом, постепенно ситуация для ипотеки будет улучшаться", — добавила она.