СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в сентябре достигнут рекордных 900 миллиардов рублей, а по итогам всего года впервые в истории составят 6,9 триллиона рублей, заявил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин в рамках международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России (АБР). ЦБ не планирует принимать меры из-за увеличения среднего срока ипотеки

"С начала года спрос заемщиков на ипотеку ежемесячно обновлял рекорды, в том числе и в обычно "тихий" летний период. В сентябре активность клиентов достигла пика – по нашей оценке, выдачи составят порядка 900 миллиардов рублей и почти вдвое превысят продажи сентября 2021-го года", — сказал он.

Это объяснимо желанием заемщиков успеть провести сделки до повышения ставок и увеличения минимального первоначального взноса по госпрограммам, пояснил Бабин.

"Мы считаем, что в результат третьего квартала оказались включены потенциальные продажи четвертого, и до конца года рынок ждет охлаждение. Тем не менее, впервые в истории России продажи ипотеки могут достичь, а, возможно, и превысить 6,9 триллиона рублей м что с учетом ограничительных мер регулятора может стать максимальным результатом на несколько лет вперед", — добавил он.

По данным Банка России, выдачи ипотеки российскими банками в августе выросли примерно на 30% — до рекордных 849 миллиардов рублей, портфель показал рекордный рост на 3,7% м до 16,4 триллиона рублей.