МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. С 1 октября в Российской Федерации изменятся правила выдачи ипотеки. С начала месяца Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, следует из информации, размещенной на сайте регулятора. Выдачи ипотеки в России в сентябре достигнут рекорда, заявили в ВТБ

Согласно информации ЦБ, самые значительные надбавки будут установлены в сегменте договоров долевого участия (ДДУ) для учета завышения цен на квартиры на первичном рынке жилья. Также повышенный коэффициент будет применяться в тех случаях, когда желающий получить ипотеку оказывается чрезмерно закредитованным — выплаты по привлеченным им кредитам превышают 60% его дохода.

Таким образом, изменения предполагают, что российские банки могут неохотно одобрять ипотеки с незначительным первоначальным взносом и еще менее охотно работать с чрезмерно закредитованными заемщиками.

В экспертном сообществе полагают, что в связи с нововведениями рисковая ипотека станет невыгодной банкам. По мнению доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Марии Ермиловой, чьи слова приводит Лента.ру, прямого запрета на подобные займы не будет, но чтобы их выдавать, банкам придется существенно увеличивать свои резервы. При этом она считает, что вводимые Банком России ограничения должны охладить рынок и помешать неоправданному росту цен.