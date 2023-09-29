МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ВТБ с 29 сентября повышает ставки по депозитам в рублях, максимальная ставка составит 13%, она доступна по долгосрочным вкладам, сообщила пресс-служба банка. Госдолг России вырос почти на 10 процентов

"С 29 сентября ВТБ повышает максимальную доходность по депозитам в рублях на 2 процентных пункта. Вкладчики смогут разместить средства по ставке до 13% годовых в зависимости от срока и типа продукта", — говорится в сообщении.

"Наши клиенты смогут получить до 13% годовых при открытии вклада на три года. На этом горизонте, по прогнозам регулятора, ключевая ставка будет снижаться, что скажется на доходности сберегательных продуктов", – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

При этом по трехмесячным депозитам максимальная доходность составит 12% годовых, полугодовым — 11,5%, а годовым — 10,5%. По среднесрочному депозиту (181 день), который доступен клиентам, впервые размещающим средства в ВТБ, ставка достигнет 11,3% годовых.

Для клиентов, которые переводят свою пенсию в банк, максимальная доходность составит 14% годовых, добавили в банке.