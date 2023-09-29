ПУТИН РАЗРЕШИЛ СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ БАНКА "ИНТЕЗА" — РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20230929/841846763.html
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