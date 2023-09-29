МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России продлил до 31 марта действие лимита в 1 миллион долларов для переводов россиян и дружественных нерезидентов за границу, говорится в сообщении регулятора. Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза"

"Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте", — сказано в сообщении.