2023-09-29T09:41:20+03:00
2023-09-29T09:41:38+03:00
2023-09-29T09:41:20+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230929/841846932.html
ЦБ продлил ограничения для переводов физлиц за границу
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России продлил до 31 марта действие лимита в 1 миллион долларов для переводов россиян и дружественных нерезидентов за границу, говорится в сообщении регулятора. "Банк России... ПРАЙМ, 29.09.2023
банки, финансы, бизнес, новости, россия, центробанк, переводы за рубеж
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
https://1prime.ru/banks/20230929/841846763.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России продлил до 31 марта действие лимита в 1 миллион долларов для переводов россиян и дружественных нерезидентов за границу, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте", — сказано в сообщении.