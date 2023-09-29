ЦБ: корпоративное кредитование замедлилось, клиенты возвращают средства в банки
СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России в сентябре видит замедление роста корпоративного кредитования, возврат средств клиентов в банки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на форуме Ассоциации банков России.
"Мы уже видим в сентябре некоторое замедление корпоративного кредитования — это рост, но чуть меньшими темпами. И видим уже возврат наличных в банки под более привлекательные проценты", — сказала она.
НОРМАТИВЫ ЛИКВИДНОСТИ
Российские банки с трудом выполняют нормативы ликвидности из-за оттока с валютных депозитов, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
"Традиционно валютные вклады были одной из наиболее устойчивых категорий пассивов, сейчас банки с трудом выполняют нормативы ликвидности, сталкиваются со сложностями как раз из-за того, что из-за санкций у нас наблюдается отток с валютных депозитов, и они отчасти лишились такого устойчивого источника пассивов", — рассказала она в ходе делового завтрака в рамках XX Международного банковского форума.
ИНВЕСТИЦИИ В ИНОСТРАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Доля инвестиций в иностранные инструменты с поправкой на ослабление рубля в этом году снизилась в России на 2 процентных пункта, до 19,6%, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
"Мы следим за ситуацией, как у нас динамика обстоит с вложением в иностранные инструменты. В прошлом году доля их возросла как раз на фоне санкций, на фоне того, что у нас валютные вклады из российских банков ушли в зарубежную финансовую систему", — рассказала она в рамках делового завтрака на XX Международном банковском форуме.
"В этом году ситуация улучшилась. Если сделать поправку на ослабление рубля, то у нас снижение доли инвестиций в иностранные инструменты на 2 процентных пункта, до 19,6%. То есть можно сказать, что люди, к счастью, предпочитают рублевые российские инструменты, прежде всего рублевые вклады", — продолжила она.
При этом также отмечается и рост интереса к российским акциям и облигациям. "В этом году тоже видим рост интереса граждан к акциям и облигациям — на полтриллиона у нас прирост чистый в эти инструменты", — добавила Данилова.
https://1prime.ru/banks/20230929/841847403.html