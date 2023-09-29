СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России в сентябре видит замедление роста корпоративного кредитования, возврат средств клиентов в банки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на форуме Ассоциации банков России. Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза"

"Мы уже видим в сентябре некоторое замедление корпоративного кредитования — это рост, но чуть меньшими темпами. И видим уже возврат наличных в банки под более привлекательные проценты", — сказала она.

НОРМАТИВЫ ЛИКВИДНОСТИ

Российские банки с трудом выполняют нормативы ликвидности из-за оттока с валютных депозитов, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. ЦБ продлил ограничения для переводов физлиц за границу

"Традиционно валютные вклады были одной из наиболее устойчивых категорий пассивов, сейчас банки с трудом выполняют нормативы ликвидности, сталкиваются со сложностями как раз из-за того, что из-за санкций у нас наблюдается отток с валютных депозитов, и они отчасти лишились такого устойчивого источника пассивов", — рассказала она в ходе делового завтрака в рамках XX Международного банковского форума.

ИНВЕСТИЦИИ В ИНОСТРАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Доля инвестиций в иностранные инструменты с поправкой на ослабление рубля в этом году снизилась в России на 2 процентных пункта, до 19,6%, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. В США поддержали исключение помощи Украине из временного бюджета США

"Мы следим за ситуацией, как у нас динамика обстоит с вложением в иностранные инструменты. В прошлом году доля их возросла как раз на фоне санкций, на фоне того, что у нас валютные вклады из российских банков ушли в зарубежную финансовую систему", — рассказала она в рамках делового завтрака на XX Международном банковском форуме.

"В этом году ситуация улучшилась. Если сделать поправку на ослабление рубля, то у нас снижение доли инвестиций в иностранные инструменты на 2 процентных пункта, до 19,6%. То есть можно сказать, что люди, к счастью, предпочитают рублевые российские инструменты, прежде всего рублевые вклады", — продолжила она.

При этом также отмечается и рост интереса к российским акциям и облигациям. "В этом году тоже видим рост интереса граждан к акциям и облигациям — на полтриллиона у нас прирост чистый в эти инструменты", — добавила Данилова.