СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России беспокоит отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного, сейчас он составляет 40% и может достигать 50%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ХХ Международного банковского форума. Токаев заверил, что Казахстан стал "анти-Россией"

"Для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья… Нас беспокоит отрыв цен,…на первичном рынке от вторичного рынка. Он, к сожалению, сохраняется. …Сейчас разрыв на первичном и вторичном рынке 40%, достигает 50%", — сказала она.

Более того, она отметила, что Банк России обеспокоен качеством выдаваемых розничных кредитов, хочет свести потребкредиты заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% к минимуму.

"Розничное кредитование вернулось к докризисному уровню, но здесь нас беспокоит качество выдаваемых кредитов. Мы видим, что в потребительском кредитовании прирост кредитов был во многом обусловлен тем, что в большем объеме выдавались кредиты заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой….Ограничиваем долю кредитов… для заемщиков, у которых долговая нагрузка больше 50%….Мы хотим кредиты с ПДН (показатель долговой нагрузки — ред.) больше 80% ну практически свести к минимуму", — сказала она.

ИПОТЕКА

ЦБ работает над стандартами ипотечного кредитования для борьбы со схемами на рынке и для исключения недобросовестных практик, заявила глава регулятора. ЦБ заявил о замедлении роста корпоративного кредитования

"Нам нужно принять, мы вместе с вами работаем над стандартами ипотечного кредитования, и я рассчитываю на то, что все банки будут его соблюдать. Этот стандарт ипотечного кредитования закрывает, на наш взгляд, существующие схемы, блокирует их — не так, чтобы гоняться за каждой схемой, а устанавливает некоторые стандарты и принципы", — отметила глава регулятора.

Сначала Набиуллина отметила так называемый "кешбэк". "Комиссия застройщика или банка, мы считаем, не может использоваться в качестве первоначального взноса. То есть признаваться надлежащим источником первоначального взноса", — сказала она.

Кроме того, банк-кредитор не может получать вознаграждение от продавца недвижимости за факт снижения процентной ставки по кредиту. "Это должно быть очень честно, а не связано с завышением цены квартиры", — пояснила она.

Еще в ряде ситуаций банки должны будут сравнивать договоры долевого участия с рыночными условиями, чтобы понимать, что нет завышения стоимости обеспечения, добавила глава регулятора.

Набиуллина добавила, что Банк России будет следить за качеством ипотеки, чтобы не допустить возникновения системных рисков, при необходимости будет применять жесткие меры.

"Мы будем пристально следить за качеством ипотеки, это очень важно, чтобы не допускать системных рисков, и если будет необходимость, будем принимать и более жесткие меры", — сказана она, выступая на ХХ Международном банковском форуме.

По ее словам, банк не может получать вознаграждение от продавца недвижимости за факт снижения процентной ставки по кредиту.

"Мы не против снижения процентной ставки по кредитам, мы за, но это должно быть очень честно, а не такое, которое связано с завышением цен на квартиру", — пояснила она.

Банки должны анализировать рынок, чтобы понимать, что нет завышения стоимости обеспечения, добавила глава ЦБ.