СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России в 2024 году начнет работу по переходу банков на надзорные рейтинги, от которых будет зависеть в том числе дифференциация ставок их взносов в фонд страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ увеличит штрафы за недобросовестные продажи банками своих продуктов

"В следующем году… будет еще один консультативный доклад по надзорным рейтингам, которые придут на смену текущей оценке финансового положения банков. Здесь должна быть более тесная связь между процедурами оценки достаточности капитала, вашими внутренними процедурами, планами восстановления финансовой устойчивости и стресс-тестами, которые мы вместе с вами проводим", — сказала она, выступая на Международном банковском форуме.

"В зависимости от этого надзорного рейтинга мы считаем, что должны устанавливаться надбавки к капиталам и должна быть дифференциация ставок взносов в фонд страхования вкладов", — добавила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина добавила, что Центробанк планирует вернуться к вопросу регулирования экосистем банков, в первом полугодии 2024 года начнет готовить нормативную базу.

"Мы возвращаемся к теме риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов, которые мы отложили из-за сложной ситуации… В ближайшее время мы планируем запустить обследование банков для того, чтобы уточнить концепцию и параметры переходного периода… В первой половине следующего года собираемся начать подготовку нормативной базы", — сказала она на XX Международном банковском форуме.

Банк России в 2021 году опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Оптимальным решением регулятор видит установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды.