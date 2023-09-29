2023-09-29T11:26:13+03:00
2023-09-29T11:26:13+03:00
2023-09-29T11:26:13+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230929/841847917.html
ЦБ может впервые отменить продажу банками отдельных продуктов
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦБ России по итогам осенних проверок может впервые воспользоваться своим правом остановить продажу отдельными банками некоторых продуктов и требовать их обратный выкуп, заявила... ПРАЙМ, 29.09.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406828.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406828.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406827.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406827.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406815.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406815.jpg
https://1prime.ru/banks/20230929/841847849.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. ЦБ России по итогам осенних проверок может впервые воспользоваться своим правом остановить продажу отдельными банками некоторых продуктов и требовать их обратный выкуп, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ХХ Международного банковского форума.
"Защита прав потребителей… мы видим здесь и положительные сдвиги… но тем не менее проблемы остаются. Напомню, что у нас есть право приостановить продажу отдельных продуктов, требовать обратный выкуп, если эти продукты были недобросовестным образом проданы. Весной мы выявили ряд нарушений при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов. Особенно в крупных банках. И повторим осенью эти проверки, и если найдем повторные нарушения, то в этот раз мы применим вот эти жесткие меры", — сказала Набиуллина.