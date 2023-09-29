СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. ЦБ России по итогам осенних проверок может впервые воспользоваться своим правом остановить продажу отдельными банками некоторых продуктов и требовать их обратный выкуп, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ХХ Международного банковского форума. ЦБ начнет работу по переходу банков на надзорные рейтинги

"Защита прав потребителей… мы видим здесь и положительные сдвиги… но тем не менее проблемы остаются. Напомню, что у нас есть право приостановить продажу отдельных продуктов, требовать обратный выкуп, если эти продукты были недобросовестным образом проданы. Весной мы выявили ряд нарушений при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов. Особенно в крупных банках. И повторим осенью эти проверки, и если найдем повторные нарушения, то в этот раз мы применим вот эти жесткие меры", — сказала Набиуллина.