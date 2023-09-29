СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России продолжает обсуждать целесообразность создания фонда поддержки банковской системы для накапливания коллективных буферов капитала, которые могли бы использоваться в шоковых ситуациях для предупреждения санации или отзывов лицензии кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ может впервые отменить продажу банками отдельных продуктов

ЦБ в прошлом году заявил, что может рассмотреть вопрос создания автономного фонда для поддержки финансового сектора, который формировался бы за счет отчислений финансовых посредников. Тогда же регулятор уточнил, что в целом системная поддержка сектору в случае необходимости может быть оказана "в различных формах в зависимости от масштаба проблем".

"Мы продолжаем обсуждать… целесообразность создания фонда поддержки банковского сектора", — сказала Набиуллина, выступая на Международном банковском форуме.

Она отметила, что сейчас у каждого банка собственные буферы, однако ЦБ считает, что в случае шоков для всей системы нужны коллективные запасы капитала.

"Если у банков будут возникать трудности, эти буферы могут использоваться. Их можно будет использовать как механизм раннего предупреждения, когда самые серьезные сложности случились и банк нуждается либо в санации, либо даже в отзыве лицензии", — добавила глава ЦБ.