СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России для усовершенствования регулирования валютного и рыночного рисков внедрит в 2024 году лимит балансовой валютной позиции и исключит хеджирование так называемыми плохими производными финансовыми инструментами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ЦБ обсуждает идею фонда поддержки банков для создания общего капитала

"Мы понимаем, что валютные риски теперь разные: есть валютные риски на дружественные страны и недружественные страны. И мы хотим, чтобы доля недружественных валют, в которых есть большая доля рисков, постепенно снижалась, и чтобы в целом повышалось качество управления валютным риском", — сказала она на XX Международном банковском форуме.

"Для этого мы принимаем ряд мер. Скоро мы внедрим лимит балансовой позиции, он заработает с 1 июля 2024 года. С 1 октября 2024 года исключим хеджирование балансовых позиций так называемыми плохими производными финансовыми инструментами", — сказала она.

В начале июля регулятор сообщал, в частности, что новый лимит балансовой валютной позиции, который вводится дополнительно к существующим лимитам открытых валютных позиций, будет установлен на менее консервативном уровне — повышен с 20% до 50%. Первоначально предполагалось, что новое регулирование заработает с 1 апреля 2024 года.

"Мы также снизили риск веса по короткому межбанку и в дружественных юрисдикциях, что будет способствовать перераспределению торговых потоков и развитию внешнеэкономических связей. В перспективе будем рассматривать ограничения концентрации страновых рисков, в том числе по операциям с так называемыми токсичными валютами", — добавила Набиуллина.