ЦБ в 2024 году введет лимит балансовой валютной позиции и ограничит хеджирование
СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России для усовершенствования регулирования валютного и рыночного рисков внедрит в 2024 году лимит балансовой валютной позиции и исключит хеджирование так называемыми плохими производными финансовыми инструментами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы понимаем, что валютные риски теперь разные: есть валютные риски на дружественные страны и недружественные страны. И мы хотим, чтобы доля недружественных валют, в которых есть большая доля рисков, постепенно снижалась, и чтобы в целом повышалось качество управления валютным риском", — сказала она на XX Международном банковском форуме.
"Для этого мы принимаем ряд мер. Скоро мы внедрим лимит балансовой позиции, он заработает с 1 июля 2024 года. С 1 октября 2024 года исключим хеджирование балансовых позиций так называемыми плохими производными финансовыми инструментами", — сказала она.
В начале июля регулятор сообщал, в частности, что новый лимит балансовой валютной позиции, который вводится дополнительно к существующим лимитам открытых валютных позиций, будет установлен на менее консервативном уровне — повышен с 20% до 50%. Первоначально предполагалось, что новое регулирование заработает с 1 апреля 2024 года.
"Мы также снизили риск веса по короткому межбанку и в дружественных юрисдикциях, что будет способствовать перераспределению торговых потоков и развитию внешнеэкономических связей. В перспективе будем рассматривать ограничения концентрации страновых рисков, в том числе по операциям с так называемыми токсичными валютами", — добавила Набиуллина.
https://1prime.ru/banks/20230929/841848196.html