2023-09-29T11:59:28+03:00
2023-09-29T11:59:28+03:00
2023-09-29T11:59:28+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230929/841848287.html
Набиуллина прокомментировала прогноз Центробанка по ключевой ставке
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что все зависит от ситуации в экономике, прогноз подразумевает как сохранение... ПРАЙМ, 29.09.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк, ключевая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что все зависит от ситуации в экономике, прогноз подразумевает как сохранение ставки, так и ее рост.
"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенностей, мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию", — сказала она в ходе ХХ Международного банковского форума.
"Прогноз на этот год подразумевает и то, что ставка до конца года может остаться на нынешнем уровне, может и повыситься", — добавила глава регулятора.