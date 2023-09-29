МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что все зависит от ситуации в экономике, прогноз подразумевает как сохранение ставки, так и ее рост. 

П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной

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"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенностей, мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию", — сказала она в ходе ХХ Международного банковского форума.

"Прогноз на этот год подразумевает и то, что ставка до конца года может остаться на нынешнем уровне, может и повыситься", — добавила глава регулятора.