МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что все зависит от ситуации в экономике, прогноз подразумевает как сохранение ставки, так и ее рост. ЦБ введет для банков лимит балансовой валютной позиции

"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенностей, мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию", — сказала она в ходе ХХ Международного банковского форума.

"Прогноз на этот год подразумевает и то, что ставка до конца года может остаться на нынешнем уровне, может и повыситься", — добавила глава регулятора.