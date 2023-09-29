СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Цель Банка России понизить инфляцию до 4% в год достижима, причём целевой показатель в какой-то перспективе может быть и снижен, "хорошей целью" был бы даже всего 1%, но пока регулятор к этому не готов, следует из слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на Международном банковском форуме. Набиуллина прокомментировала прогноз Центробанка по ключевой ставке

"Достигать, а может быть, и снижать", — ответила Набиуллина на слова главы ВТБ Андрея Костина, что "цель по инфляции в 4% неизбежна".

Она отметила, что проведенные регулятором исследования показывают, что для России была бы хорошей цель инфляции примерно в 1%. "Но мы к этому пока не готовы", — добавила глава ЦБ.