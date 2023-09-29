2023-09-29T12:14:55+03:00
2023-09-29T12:14:55+03:00
2023-09-29T12:14:55+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230929/841848354.html
Набиуллина допустила понижение инфляционной цели ЦБ
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Цель Банка России понизить инфляцию до 4% в год достижима, причём целевой показатель в какой-то перспективе может быть и снижен, "хорошей целью" был бы даже всего 1%, но пока... ПРАЙМ, 29.09.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Цель Банка России понизить инфляцию до 4% в год достижима, причём целевой показатель в какой-то перспективе может быть и снижен, "хорошей целью" был бы даже всего 1%, но пока регулятор к этому не готов, следует из слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на Международном банковском форуме.
"Достигать, а может быть, и снижать", — ответила Набиуллина на слова главы ВТБ Андрея Костина, что "цель по инфляции в 4% неизбежна".
Она отметила, что проведенные регулятором исследования показывают, что для России была бы хорошей цель инфляции примерно в 1%. "Но мы к этому пока не готовы", — добавила глава ЦБ.