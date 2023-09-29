СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль банковского сектора страны по итогам текущего года может вырасти почти в 15 раз — до 3 триллионов рублей, следует из слов главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной. Набиуллина допустила понижение инфляционной цели ЦБ

"Прибыль накопленная уже 2,4 триллиона рублей. По нашей оценке, в этом году она может быть до 3 триллионов рублей", — сказала она, выступая на Международном банковском форуме.

Согласно данным ЦБ, чистая прибыль банков за январь-август текущего года составила 2,372 триллиона рублей. А за весь прошлый год показатель составил всего 203 миллиарда.

В позапрошлом году совокупная прибыль была на уровне 2,363 триллиона рублей (на тот момент показатель был рекордным). До этого рекордный финансовый результат кредитные организации получили в 2019 году: доналоговая прибыль тогда составила 2 триллиона рублей, а чистая — 1,7 триллиона. В 2020 году сектор заработал 1,6 триллиона рублей.