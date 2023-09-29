2023-09-29T12:32:25+03:00
2023-09-29T12:32:25+03:00
2023-09-29T12:32:25+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230929/841848535.html
ЦБ ждет роста совокупной прибыли банков страны по итогам 2023 года
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чистая прибыль банковского сектора страны по итогам текущего года может вырасти почти в 15 раз — до 3 триллионов рублей, следует из слов главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной... ПРАЙМ, 29.09.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк, прибыль
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/36/840753662.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/36/840753662.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/36/840753661.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/36/840753661.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/36/840753649.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/36/840753649.jpg
https://1prime.ru/banks/20230929/841848354.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль банковского сектора страны по итогам текущего года может вырасти почти в 15 раз — до 3 триллионов рублей, следует из слов главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.
"Прибыль накопленная уже 2,4 триллиона рублей. По нашей оценке, в этом году она может быть до 3 триллионов рублей", — сказала она, выступая на Международном банковском форуме.
Согласно данным ЦБ, чистая прибыль банков за январь-август текущего года составила 2,372 триллиона рублей. А за весь прошлый год показатель составил всего 203 миллиарда.
В позапрошлом году совокупная прибыль была на уровне 2,363 триллиона рублей (на тот момент показатель был рекордным). До этого рекордный финансовый результат кредитные организации получили в 2019 году: доналоговая прибыль тогда составила 2 триллиона рублей, а чистая — 1,7 триллиона. В 2020 году сектор заработал 1,6 триллиона рублей.