2023-09-29T13:36:49+03:00
2023-09-29T13:36:49+03:00
2023-09-29T13:36:49+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230929/841849248.html
Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении
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Клиенты Райффайзенбанка могут испытывать сложности в проведении операций через мобильное приложение банка, проблема устраняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сейчас... ПРАЙМ, 29.09.2023
банки, финансы, технологии, новости, россия, райффайзенбанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Клиенты Райффайзенбанка могут испытывать сложности в проведении операций через мобильное приложение банка, проблема устраняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сейчас могут наблюдаться сложности с проведением некоторых операций в "Райффайзен-Онлайн". Мы уже работаем над устранением проблемы", — заявили в банке.
Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из его капитала. В мае австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы — продажа или выделение российского бизнеса.