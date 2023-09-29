МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Клиенты Райффайзенбанка могут испытывать сложности в проведении операций через мобильное приложение банка, проблема устраняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Россиян предупредили о появлении мошеннических приложений в App Store

"Сейчас могут наблюдаться сложности с проведением некоторых операций в "Райффайзен-Онлайн". Мы уже работаем над устранением проблемы", — заявили в банке.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из его капитала. В мае австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы — продажа или выделение российского бизнеса.