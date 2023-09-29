2023-09-29T14:25:00+03:00
2023-09-29T14:35:39+03:00
2023-09-29T14:25:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230929/841849670.html
В первом полугодии стало меньше подозрительных банковских операций
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем подозрительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2023 года сократился на 9%, говорится в материалах Центробанка. "В первом полугодии 2023 года объемы... ПРАЙМ, 29.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, банковские операции, цб
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406550.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406550.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406549.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406549.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406537.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406537.jpg
https://1prime.ru/banks/20230929/841848535.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Объем подозрительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2023 года сократился на 9%, говорится в материалах Центробанка.
"В первом полугодии 2023 года объемы подозрительных операций сократились на 9%", — привел данные регулятор.
По данным ЦБ, объемы обналичивания денежных средств во всех секторах экономики в первом полугодии 2023 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%.
При этом объемы обналичивания в банковском секторе сократились на 5% и составили 32 миллиарда рублей. В структуре обналичивания отмечается снижение более чем в два раза объемов подозрительных операций по снятию наличных денежных средств со счетов юридических лиц.