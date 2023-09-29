МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Объем подозрительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2023 года сократился на 9%, говорится в материалах Центробанка. ЦБ ждет роста совокупной прибыли банков страны по итогам 2023 года

"В первом полугодии 2023 года объемы подозрительных операций сократились на 9%", — привел данные регулятор.

По данным ЦБ, объемы обналичивания денежных средств во всех секторах экономики в первом полугодии 2023 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%.

При этом объемы обналичивания в банковском секторе сократились на 5% и составили 32 миллиарда рублей. В структуре обналичивания отмечается снижение более чем в два раза объемов подозрительных операций по снятию наличных денежных средств со счетов юридических лиц.